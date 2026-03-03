Ellborgs succé – höll nollan i PL-debuten

Sunderland slog Leeds med 1–0.

Melker Ellborg fick hålla nollan i sin Premier League-debut.

Inför tisdagens match mellan Leeds United och Sunderland stod det klart att den svenske keepern Melker Ellborg gjorde debut. Ellborg ersatte en skadad Robin Roefs i Sunderlands mål. Gabriel Gudmundsson startade för Leeds.

Ellborg fick känna på pulsen direkt när han gjorde några ingripanden tidigt i matchen. Svensken kunde senare pusta ut när han inte släppt in något efter första 45.

I den andra halvleken släppte Ellborg däremot in en boll som senare – till svenskens lättnad – dömdes bort. I stället vände det åt andra hållet och Sunderland tog ledningen på straff.

Mot slutet av matchen stod Ellborg för en aktion när han säkert rusade ut och avvärjde motståndarnas anfall. Bortasupportrarna skanderade den tidigare MFF-målvaktens namn.

Drömdebuten var ett faktum när slutvisslan ljöd efter 102 spelade minuter och Sunderland vunnit med 1–0.