Femte raka starten för Victor Nilsson Lindelöf

Victor Nilsson Lindelöf fortsätter att få förtroende i Aston Villa.

Svensken startar mot Nottingham och med det så göra han sin femte raka start i Premier League.

Foto: Bildbyrån

Aston Villa har en hel del skadeproblem i backlinjen med skador på spelare som Tyrone Mings och Pau Torres.

Någon som gynnats av detta är Victor Nilsson Lindelöf som fått ökat förtroende i Birmingham-klubben och på nytt fanns han med i startelvan mot Nottingham i dag.

Dagens start var ”VNL:s” femte raka i Premier League och sjätte raka sett till alla turneringar.

STARTELVOR:

Aston Villa: Martinez – Cash – Konsa – Nilsson Lindelöf – Maatsen – Kamara – Tielemans – McGinn – Buendia – Rogers – Watkins

Nottingham Forest: Victor – Aina – Milenkovic – Murillo – Williams – Anderson – Dominguez – Hutchinson – Gibbs-White – Bakwa – Jesus.