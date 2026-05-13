Fortsatt oförändrat i toppen – City krossade Palace

Manchester City var piskade till ännu en seger i Premier League – och lyckades.

Semenyo, Marmoush och Savinhos mål räckte till en bekväm seger mot Crystal Palace.

Såldes skiljer det fortsatt två poäng till Arsenal – med två matcher kvar.

Hoppet om en Premier League-titel kunde i praktiken gått förlorad för Manchester City under onsdagen.

Vid en förlust mot Crystal Palace hade det skiljt hela fem poäng upp till Arsenal med två matcher kvar. Nu skiljer det fortsatt två.

Dagens möte mellan Guardiolas lag och Palace visade bli en tämligen lättnavigerad sådan för de ljusblå som tog ledningen i den 32 minuten, genom Antoine Semenyo som gjorde sitt första mål i den ljusblå tröjan.

Åtta minuter senare var det dags för kvällens andra mål då Omar Marmoush, som startade i stället för Erling Haaland, gjorde sitt tredje Premier League-mål denna säsong.

Med sex ordinarie minuter kvar att spela slog brassen Savinho till och såg till att titelstriden i England fortsatt lever.

I de två sista matcherna för säsongen ställs City mot Bournemouth och Aston Villa.