Gabriel stor hjälte för Arsenal mot Newcastle

Under söndagen tog Newcastle United mot Arsenal i Premier League.

Då såg hemmalaget ut att gå mot en stark trepoängare.

Sedan kvitterade Mikel Merino för Arsenal med fem minuter kvar och Gabriel avgjorde för Arsenal på tilläggstid.

Foto: Bildbyrån

Med fem matcher spelade av Premier League hade Arsenal tagit tio poäng.

Newcastle hade i sin tur spelat hem sex på lika många matcher – och tog idag mot laget från London på St James’ Park.

Där ställde Mikel Arteta upp med Viktor Gyökeres från start – medan Anthony Elanga inledde på hemmalagets bänk.

På St James’ Park skulle Newcastle ta ledningen i den första halvleken. Detta då Nick Woltemade höll sig framme på en hörnvariant och nickade in 1-0 bakom David Raya.

Det resultatet stod sig inte bara in i paus utan såg även ut att räcka hela vägen till seger för ”The Magpies”. Men, i den 84:e matchminuten, träffade Mikel Merino rätt med sin panna och kvitterade matchen.

Det var inte heller slut där. I den sjätte tilläggsminuten slog mittbacken Gabriel till och avgjorde matchen för ”The Gunners”. Även detta mål gjordes med huvudet.

Viktor Gyökeres spelade hela matchen för Arsenal. Anthony Elanga byttes in med en knapp halvtimme kvar att spela. Emil Krafth blev kvar på bänken hela matchen.

Startelvor:

Newcastle: Pope – Livramento, Thiaw, Botman, Burn – Guimaraes, Tonali, Joelinton – Murphy, Woltemade, Gordon.

Arsenal: Raya – Timber, Mosquera, Magalhaes, Calafiori – Zubimendi, Rice, Eze – Saka, Gyökeres, Trossard.