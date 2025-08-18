JUST NU: Gudmundsson gör PL-debut
Leeds ställs mot Everton i Premier League.
Då gör svenske Gabriel Gudmundssson tävlingsdebut för sin nya klubb.
I juli stod det klart att Gabriel Gudmundsson skriver på för Premier League-nykomlingarna Leeds.
Under måndagen spelar klubben sin första match i Premier League för säsongen. Då finns svensken med i tränaren Daniel Farkes startelva.
Nyförvärvet Dominic Calvert-Lewin är inte med i Leeds-truppen i premiären.
Matchen startar 21.00
Startelvor:
Leeds United: Perri – Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson – Ampadu, Stach – Gnotno, Tanaka, James – Piroe
Everton: Pickford – O’Brien, Tarkowski, Keane, Iroegbunam – Garner, Gueye – Alcaraz, Dewsbury-Hall, Ndiaye – Beto
