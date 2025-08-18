JUST NU: Gudmundsson gör PL-debut

Leeds ställs mot Everton i Premier League.

Då gör svenske Gabriel Gudmundssson tävlingsdebut för sin nya klubb.

I juli stod det klart att Gabriel Gudmundsson skriver på för Premier League-nykomlingarna Leeds.

Under måndagen spelar klubben sin första match i Premier League för säsongen. Då finns svensken med i tränaren Daniel Farkes startelva.

Nyförvärvet Dominic Calvert-Lewin är inte med i Leeds-truppen i premiären.

Matchen startar 21.00

Startelvor:

Leeds United: Perri – Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson – Ampadu, Stach – Gnotno, Tanaka, James – Piroe

Everton: Pickford – O’Brien, Tarkowski, Keane, Iroegbunam – Garner, Gueye – Alcaraz, Dewsbury-Hall, Ndiaye – Beto