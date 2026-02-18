JUST NU: Gyökeres från start mot Wolves

Wolves tar emot Arsenal i Premier League under tisdagskvällen.

Avspark sker 21.00 och Viktor Gyökeres finns med i startelvan.

Arsenal gästar Wolves i ett viktigt möte i Premier League.

Arsenal-tränaren Mikel Arteta flera förändringar i startelvan sedan matchen senast. Eberechi Eze och Leandro Trossard kliver åt sidan och ersätts av Gabriel Martinelli samt Bukayo Saka. Dessutom är William Saliba tillbaka i mittförsvaret. Viktor Gyökeres finns med i startelvan.

Lagkaptenen Martin Ødegaard, som fortsatt besväras av skadeproblem, saknas återigen i truppen.

Startelvor

Wolves: Sa – Tchatchoua, Mosquera, S Bueno, Krejci, H Bueno – Andre, Gomes, Mane, Bellegarde – Armstrong.

Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie – Zubimendi, Rice – Madueke, Martinelli – Gyökeres