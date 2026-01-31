Gyökeres målskytt i Arsenals kross

Arsenal ställdes mot Leeds i Premier League.

”Gunners” vann med 4–0.

Viktor Gyökeres noteras för en fullträff.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen ställdes Arsenal och Leeds mot varandra i Premier League. Inför matchen stod det klart att det skulle bli ett svenskmöte i form av Arsenals Viktor Gyökeres mot Leeds Gabriel Gudmundsson. Båda svenskarna fanns med från start.

I den första halvleken var det serieledarna från London som tog ledningen efter att Marti Zubimendi spelat från till Noni Madueke, som ersatte Bukayo Saka.

Strax innan paus gjorde Leeds en snöpligt självmål där bollen styrdes in av egen spelare på hörna.

I den andra halvleken skulle ”Gunners” utöka ytterligare. Martinelli spelade fram till Viktor Gyökeres som satte 3–0. Svenskens elfte mål för säsongen. Sju minuter efter sin fullträff byttes Gyökeres av.

– Briljant spel på vänsterkanten av Martinelli, som vispar in bollen. Och ren styrka av Gyökeres, målvakten får med sig det, men det går in i hörnet, säger Sky Sports Paul Merson.

Med fyra minuter kvar av matchen satte Gabriel Jesus 4–0 till Arsenal, vilket blev slutresultatet. Arsenal toppar fortfarande Premier League med sju poäng ner till Manchester City, som har en match mindre spelad.