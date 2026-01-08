Viktor Gyökeres startar i stormötet med Liverpool

Ikväll ställs Arsenal mot Liverpool i ett riktigt toppmöte.

Då spelar Viktor Gyökeres från start för ”The Gunners”.

Matchen har avspark klockan 21.00.

Foto: Bildbyrån

Under torsdagen ställs serieledande Arsenal mot tabellfyran Liverpool i omgång 21 av Premier League.

Inför matchen skiljer det 14 poäng mellan London-laget och Liverpool som ställs mot varandra på Emirates Stadium.

Med en timme kvar till avspark står det klart att Viktor Gyökeres kommer till spel från start. Det gör inte Alexander Isak som dras med en tuff skada. Det gör även Hugo Ekitiké som drog på sig en smäll för någon vecka sedan.

Startelvor:

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie – Zubimendi, Rice, Ødegaard – Saka, Gyökeres, Trossard

Liverpool: Alisson; Bradley, Van Dijk, Konate, Kerkez – Mac Allister, Szoboszlai, Gravenberch – Frimpong, Wirtz, Gakpo