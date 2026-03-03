Liverpool chockat – Wolves knep seger i slutminuterna

Wolverhampton tog emot Liverpool i Premier League.

Matchen slutade 2–1 till hemmalaget efter ett sent avgörande.

Wolverhampton som ligger sist i Premier League tar emot Liverpool under tisdagen.

Liverpool som på förhand var storfavoriter kom till bäst lägen i den första halvleken. Både Mohamed Salah och Cody Gakpo fick varsin chans som inte togs vara på till fullo.

Bortsett från det sportsliga var det fina bilder som visades när båda lagen valde att hylla den bortgången spelaren Diogo Jota. Portugisen som omkom i en bilolycka i fjol har representerat både Wolves och Liverpool. Alla på arenan stannade upp i en gemensam applåd för att minnas sin tidigare spelare.

Foto: Alamy

Foto: Alamy

Trots den stora skillnaden sett till tabelläge var det svårt för Merseysideklubben att lyckas göra hål på hemmalaget. I halvtid stod det 0–0.

I den andra halvleken fortsatte Liverpool att skapa chanser men det var fortsatt tätt bakom keepern José Sa. I stället var det Wolves som i den 78:e minuten chockade ”The Reds” när Rodrigo Gomes satte ledningsmålet. Glädjen på Molineux varade inte länge när Salah fem minuter senare hade kvitterat.

Med två minuter kvar av matchen blev hemmalagets André matchhjälte. Målet blev brassens första i Wolves som säkrade trepoängaren.