Isak tillbaka i träning för Newcastle

Alexander Isak är tillbaka i Newcastle.

Svenskens är med på lagets träning.

Alexander Isak är tillbaka i träning med Newcastle efter att ha spenderat en tid hos sin gamla klubb Real Sociedad. Anfallaren ska ha återvänt till England under måndagsmorgonen, enligt Sky Sports.

Svensken har varit ifrån laget sedan de gick in i försäsongslägret. Han uppgavs senast befinna sig i Spanien där han gjorde rehab efter en lårskada. Samtidigt har Liverpool lagt ett bud på Isak värt 110 miljoner pund (ungefär 1,5 miljarder kronor). Förslaget ska ha nobbats av Newcastle.

Exclusive: Alexander Isak arrives at #nufc training ground this morning. He's the only player here. Rest of the squad only landed back from South Korea at 0840 and have been given day off by Eddie Howe. Updates on @SkySportsNews. pic.twitter.com/ConOhWutbj

— Pete Graves (@PeteGravesTV) August 4, 2025