Isak utanför Liverpools elva

Liverpool ställs mot Everton i ett Merseysidederby.

Då inleder Alexander Isak på bänken.

Matchen startar 13.30.

Foto: Alamy

Alexander Isak gjorde debut för Liverpool i Champions League-matchen mot Atletico Madrid. Det blev totalt 58 minuter på planen innan han byttes ut.

Nu ställs Liverpool mot Everton i Premier League. Inför matchen har det varit oklart om Alexander Isak kommer att starta.

– Först och främst måste vi bara se hur de alla känner sig. Allt jag vet är att Alex förmodligen kände av sin kropp mer än någonsin efter de 60 minuter han spelade, sa tränaren Arne Slot inför matchen.

När elvorna presenterades stod det klart att Isak inleder på bänken. I stället startar Hugo Ekitike på topp. Värt att notera är att även Florian Wirtz inte är med i Arne Slots startelva.

Startelvor:

Liverpool: Becker, Bradley, Konate, van Dijk, Kerkez – Mac Allister, Gravenberch – Salah, Szoboszlai, Gakpo – Ekitike

Everton: Pickford – O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko – Gueye, Garner – Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish – Beto