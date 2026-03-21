Brighton vann mot Liverpool – Welbeck tvåmålsskytt

Brighton tog emot Liverpool i Premier League.

Då vann hemmalaget med 2–1.

Foto: Bildbyrån

Under lördagen tog Brighton & Hove Albion emot Liverpool i Premier League. Inför matchen stod det klart att Mohamed Salah och Alisson Becker saknas i Liverpool. Yasin Ayari startade på Brightons bänk.

Inför avspark meddelade Brighton att avsparken försenats på grund av trafikproblem vilket lett till att supportrarna haft svårt att ta sig till arenan i tid.

När matchen väl drog i gång blev det oroligt direkt i Liverpool. Anfallsstjärnan Hugo Ekitiké tvingades bryta efter knappt åtta minuter. Fransmannen haltade av planen och ner i spelartunneln. Några minuter senare tog Brighton ledningen genom Danny Welbeck.

Efter knappa halvtimmen lyckades ”The Reds” kvittera. Milos Kerkez var påpasslig när Lewis Dunk slog en svag hemåtnick.

I den andra halvleken återtog Brighton ledningen. Även denna gång var det Welbeck som gav laget ledningen.

Matchen slutade 2–1 till hemmalaget.

***

Brighton: Verbruggen – Wieffer, Van Hecke, Dunk, Kadioglu – Milner, Groß Gomez, Hinshelwood, Minteh – Welbeck

Liverpool: Mamardashvili – Frimpong, Konate, van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister – Wirtz, Ekitike, Gakpo