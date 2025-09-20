JUST NU: Liverpool vann derbyt – Isak med inhopp
Liverpool tog emot Everton på Anfield.
Det slutade 2–1 till Liverpool.
Alexander Isak fick göra minuter på planen men blev mållös.
Liverpool tog emot Everton i ett Merseysidederby i Premier League. Inför matchen var det oklart om Alexander Isak skulle starta.
När elvorna presenterades stod det klart att Isak inleder på bänken. I stället startar Hugo Ekitike på topp. Värt att notera är att även Florian Wirtz inte är med i Arne Slots startelva.
Slots förklaring till bänkningen av Isak:
– Jag skulle inte bli förvånad, om du frågar honom i dag, och han skulle säga att det är det bästa valet för honom att inte starta, men det handlar såklart om matchform. Det var bra att han spelade en timme i veckan. Låt oss se hur många minuter han kan spela idag, säger han till TNT Sports.
Liverpool fick en drömstart på hemmaplan. I den tionde minuten slog Ryan Gravenberch till med ledningsmålet.
Sedan dröjde det till den 29:e minuten innan Liverpool-anfallaren Hugo Ekitike slog till. Fransmannen tog emot ett inspel och placerade in 2–0-målet.
I den andra halvleken dröjde det 13 minuter innan Everton reducerade. Idrissa Gueye drog till med en riktig kanon i krysset till 2–1 på Anfield.
I den 67:e minuten fick Alexander Isak äntra planen. Svensken bytte av Hugo Ekitike. Matchen slutade 2–1 till Liverpool och Alexander Isaks första minuter i Premier League den här säsongen slutade mållöst
Startelvor:
Liverpool: Becker, Bradley, Konate, van Dijk, Kerkez – Mac Allister, Gravenberch – Salah, Szoboszlai, Gakpo – Ekitike
Everton: Pickford – O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko – Gueye, Garner – Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish – Beto
