JUST NU: Leeds vann rivalmötet – United-stjärnan utvisad
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Manchester United tog emot Leeds United i Premier League.
Under måndagen ställdes Manchester United mot Leeds United i Premier League. Svenske Gabriel Gudmundsson fanns med från start i Leeds.
I Manchester United gav tränaren Michael Carrick förtroendet till Manuel Ugarte då Kobbie Mainoo saknades i truppen på grund av skada. Dessutom petades Bryan Mbeumo.
När matchen var i gång var det Leeds som spräckte nollan. Efter fem minuter nätade Noah Okafor och 24 minuter senare utökade han till 2–0.
I den andra halvleken fortsatte Uniteds mardröm. Lisandro Martinez drog i Leeds-anfallaren Dominic Calvert-Lewins hår och efter en VAR-bedömning fick argentinaren syna det röda kortet.
Trots det röda kortet lyckades United reducera när Casemiro sprang sig fri på ett inlägg och nickade in 2–1.
Matchen slutade 2–1 till Leeds som tog en blytung seger.
Den här artikeln handlar om: