Sunderland ställs mot Leeds i Premier League under tisdagen.

Det står nu klart att svenske Melker Ellborg gör debut.

Foto: Alamy

Melker Ellborg lämnade Malmö FF för Sunderland i januari. Svensken har ännu inte gjort något framträdanden i den engelska klubben.

Inför tisdagens match mot Leeds stod det klart att målvakten Melker Ellborg startar mellan stolparna och gör därmed debut i Sunderland.

I Leeds elva återfinns landsmannen Gabriel Gudmundsson.

Matchen startar 20.30.

