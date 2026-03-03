Prenumerera

Logga in
Foto: Alamy

Melker Ellborg gör debut i Premier League

Author image
Nilo Ek
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Sunderland ställs mot Leeds i Premier League under tisdagen.
Det står nu klart att svenske Melker Ellborg gör debut.

Foto: Alamy

Melker Ellborg lämnade Malmö FF för Sunderland i januari. Svensken har ännu inte gjort något framträdanden i den engelska klubben.

Inför tisdagens match mot Leeds stod det klart att målvakten Melker Ellborg startar mellan stolparna och gör därmed debut i Sunderland.

I Leeds elva återfinns landsmannen Gabriel Gudmundsson.

Matchen startar 20.30.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt