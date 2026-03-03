Melker Ellborg gör debut i Premier League
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Sunderland ställs mot Leeds i Premier League under tisdagen.
Det står nu klart att svenske Melker Ellborg gör debut.
Melker Ellborg lämnade Malmö FF för Sunderland i januari. Svensken har ännu inte gjort något framträdanden i den engelska klubben.
Inför tisdagens match mot Leeds stod det klart att målvakten Melker Ellborg startar mellan stolparna och gör därmed debut i Sunderland.
I Leeds elva återfinns landsmannen Gabriel Gudmundsson.
Matchen startar 20.30.
Den här artikeln handlar om: