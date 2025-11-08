Oavgjort mellan Spurs och United – efter sena mål

Tottenham och Manchester United delade på poängen.

Men det satt långt inne.

Detta då två mål föll under tilläggstiden.

Foto: Alamy

Efter tio omgångar av Premier League befann sig Tottenham Hotspur på en sjätteplats i tabellen med 17 inspelade poäng.

Två placeringar under – med samma poäng men sämre målskillnad – placerade sig Manchester United.

Under lördagen ställdes de två klubbarna mot varandra på Tottenham Hotspur stadium. Då skulle bortalaget ta ledningen efter en halvtimmes spel.

Detta då Bryan Mbeumo nickade in matchens första mål från nära håll. Det blev även slutresultatet i den första akten.

I den andra dröjde det fram till matchminut 84 innan nästa mål föll. Då stod inhoppande Mathys Tel för kvitteringsmålet – med sin första fullträff för säsongen.

Därefter byggde ”Spurs” vidare på sitt momentum – och tog ledningen i den första tilläggsminuten. Målet gjorde Richarlison, men det skulle inte bli matchens sista.

Det kom i den 96:e minuten, genom Matthijs de Ligt knoppade in bollen på en hörna och räddade en poäng för sitt United.