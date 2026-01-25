JUST NU: Så startar Arsenal och Manchester United

Stormatch i Premier League väntar.

Arsenal tar emot Manchester United hemma på Emirates Stadium.

Matchen startar 17.30.





Det vankas toppmöte i Premier League när serieledande Arsenal tar emot femteplacerade Manchester United.

När startelvorna presenterades stod det klart att svenske Viktor Gyökeres får inleda stormatchen på bänken. I stället leder Gabriel Jesus Arsenals anfall från start.

Startelvor:



Arsenal: Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Hincapie – Zubimendi, Rice, Ødegaard – Saka, Jesus, Trossard.

Manchester United: Lammens – Dalot, Maguire, Martinez, Shaw – Casemiro, Mainoo – Diallo, Fernandes, Dorgu – Mbeumo.