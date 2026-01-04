Prenumerera

Foto: Bildbyrån

JUST NU: Så startar Leeds och Manchester United

Leeds tar emot Manchester United under söndagen.
Nu är startelvorna presenterade inför Premier League-matchen på Elland Road.


Leeds tar emot Manchester United under söndagsförmiddagen. Trots att städerna ligger flera mil ifrån varandra råder en stark rivalitet mellan klubbarna – något som sätter extra prägel på mötet.

När startelvorna offentliggjordes stod det klart att Gabriel Gudmundsson, som väntat, finns med från start på vänsterbacksplats i Leeds. Manchester United gör en förändring jämfört med senaste matchen mot Wolves. Joshua Zirkzee lämnar startelvan och ersätts av Leny Yoro.

Avspark sker klockan 13.30 på Elland Road.

Startelvor:

Leeds: Perri – Justin, Bornauw, Bijol, Struijk, Gudmundsson – Gruev, Stach – Aaronson, Okafor, Calvert-Lewin.

Manchester United: Lammens – Dalot, Yoro, Heaven, Martinez, Shaw – Casemiro, Ugarte – Sesko, Cunha, Dorgu.

