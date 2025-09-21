Arsenal mot Manchester City denna söndag.

Då blev det delad pott på Emirates.

Detta efter att Gabriel Martinelli räddat Arsenal sent.

Arsenal mot Manchester City i ett toppmöte i Premier League denna söndag.

Hemmalaget Arsenal började piggt, men det var bortalaget från Manchester City som skulle slå till först.

City vann bollen på egen planhalva och ställde om via Tijjani Reijnders och Erling Haaland. Norrmannen fick chansen och placerade behärskat in bollen bakom Raya i Arsenal-målet.

Arsenal försökte att bryta ner Manchester City efter bortalagets ledningsmål och hemmalaget skapade flera halvchanser, framförallt via hörnor.

Hemmalagets bästa chans skapades dock inte via en fast situation, utan efter fin kombinationsspel i slutet av den första halvleken fick Noni Madueke en bra chans, men Donnarumma stod för en fin parad.

Manchester City gick in i halvtidsvila med en 1–0-ledning.

Hemmalaget började den andra halvleken piggt, men efter lite mindre än en timme höll man på att bli straffade.

City ställde om och Haaland fick en bra chans, men framförallt så var Declan Rice nära att göra självmål, detta efter att inhopparen Eze rensat bollen på honom.

Arsenal fortsatte att pressa på under hela den andra halvleken och i den 92:a minuten kom det förlösande kvitteringsmålet.

Inhopparen Gabriel Martinelli chippade in 1–1 bakom Donnarumma som kom ut på mellanhand.

Båda lagen försökte få in ett segermål i slutet, men några fler mål bjöds det inte på. 1–1 blev slutresultatet på Emirates.

STARTELVOR:

Arsenal: Raya – Timber – Saliba – Magalhães – Calafiori – Merino – Zubimendi – Rice – Madueke – Gyökeres – Trossard

Manchester City: Donnarumma – Khusanov – Dias – Gvardiol – O´Reilly – Rodri – Silva – Foden – Reijnders – Doku – Haaland.