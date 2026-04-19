TV: Här avgör Virgil van Dijk derbyt mot Everton

Under söndagen ställdes Everton mot Liverpool i ett Merseysidederby.

Då såg matchen länge ut att sluta med delad pott.

Detta fram till den 101:a minuten – då Virgil van Dijk avgjorde matchen.

Foto: Bildbyrån/Alamy

I dag spelade Everton och Liverpool klubbarnas första Merseysidederby på Hill Dickinson Stadium.

Där fanns bland annat Alexander Isak med i bortalagets manskap – som skulle få en mycket bra start på matchen. Detta efter att Iliman Ndiaye fått sitt 1-0-mål bortdömt efter VAR-granskning.

29 minuter in i tillställningen kom eftermiddagens första mål. Detta då Cody Gakpo spelade fram Mohamed Salah som rullade in ledningsmålet i sitt sista derby för klubben.

I den andra akten skulle Everton kvittera derbyt när Beto tryckte in bollen förbi Mamardashvili. Tråkigt nog slutade det hela, efter en kollision, med att georgiern tvingades bli utburen på bår. Då fick andrakeepern Frederick Woodman göra sin första Premier League-match för Liverpool.

När matchuret hade passerat 100 spelade minuter tydde mycket på att derbyt skulle sluta med delad pott. Då stångade Virgil van Dijk in segermålet för Liverpool efter en hörna.

Isak fick spela 73 minuter innan han byttes ut.