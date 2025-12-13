Viktor Gyökeres startar igen för Arsenal

Viktor Gyökeres startade mot Club Brugge i veckan.

Nu startar svensken igen för Arsenal.

Detta då man ställs mot jumbon Wolverhampton.

Foto: Bildbyrån

Viktor Gyökeres gjorde sin första start för Arsenal på ett tag i veckans Champions League-möte med Club Brugge.

Nu ikväll väntar nytt Premier League-möte för Londonklubben, som ställs mot jumbon Wolverhampton på hemmaplan och svensken får chansen från start igen.

STARTELVOR:

Arsenal: Raya – White – Saliba – Hincapie – Timber – Rice – Zubimendi – Eze – Saka – Martinelli – Gyökeres.

Wolverhampton: Johnstone – Doherty – Mosquera – Agbadou – Toti – Wolfe – Krejci – Andre – J.Gomes – Hwang – Strand Larsen.