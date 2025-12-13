Viktor Gyökeres startar igen för Arsenal
Viktor Gyökeres startade mot Club Brugge i veckan.
Nu startar svensken igen för Arsenal.
Detta då man ställs mot jumbon Wolverhampton.
Viktor Gyökeres gjorde sin första start för Arsenal på ett tag i veckans Champions League-möte med Club Brugge.
Nu ikväll väntar nytt Premier League-möte för Londonklubben, som ställs mot jumbon Wolverhampton på hemmaplan och svensken får chansen från start igen.
STARTELVOR:
Arsenal: Raya – White – Saliba – Hincapie – Timber – Rice – Zubimendi – Eze – Saka – Martinelli – Gyökeres.
Wolverhampton: Johnstone – Doherty – Mosquera – Agbadou – Toti – Wolfe – Krejci – Andre – J.Gomes – Hwang – Strand Larsen.
