Wirtz med sitt första PL-mål – när Liverpool slog Wolves

Liverpool ställdes mot Wolverhampton under lördagen i Premier League.

Liverpool vann med 2–1.

Foto: Alamy

Under lördagen tog Liverpool emot Wolverhampton i Premier League. Alexander Isak saknades sedan tidigare då han genomgått en operation efter att ha ådragit sig en fraktur i matchen mot Tottenham. Inför avsparken hyllades Diogo Jota där hans barn äntrade Anfield tillsammans med Liverpool-spelarna.

Liverpool fick en smakstart på den första halvleken. Med drygt fem minuter kvar till halvtidsvila spräckte hemmalaget nollan genom Ryan Gravenberch.

Bara en minut senare slog Liverpool till igen. Florian Wirtz spelades fram av Hugo Ekitike och tysken placerade in sitt första Premier League-mål.

I den andra halvleken chockade jumbon Wolves. Santiago Bueno satte kvitteringen sex minuter in i den andra akten. Trots Wolves replik höll Liverpool tätt i slutet och tog tre viktiga poäng.

Matchen slutade 2–1 till Liverpool.