Klart: Postecoglou tar över Nottingham Forest – tillbaka i Premier League

Den förre Tottenham tränaren Ange Postecoglou är tillbaka i Premier League.

Han tar över Nottingham Forest.

Foto: Bildbyrån

Tidigt i morse meddelande den engelska klubben Nottingham Forest att huvudtränaren Nuno Espirito Santo får sparken efter dispyt med klubbens ägare.

Nu är den nya tränaren klar. Efter en del spekulationer är Ange Postecoglou klar som ny huvudtränare. Han fick sparken av Tottenham i somras, trots att han ledde klubben till en historisk titel men är nu tillbaka i Premier Leauge.