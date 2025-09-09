Klart: Nottingham Forest sparkar tränaren

Nottingham Forests tränare Santo har under en längre tid hängt löst.

Nu kommer beskedet att Nottingham Forest tränaren Nuno Espirito Santo får sparken.

The Telegraph uppger att Ange Postecoglou är favorit till att ta över uppdraget.

Foto: Bildbyrån

För några veckor sedan rapporterade transferjournalisten Matteo Moretto att Nottingham Forest-tränaren Nuno Espirito Santo kunde lämna klubben. Enligt uppgifterna har relationen mellan Santo och klubbens ägare, Evangelos Marinakis, blivit tuff efter arbetet på transfermarknaden i sommar där man inte var helt överens.

Under natten gick Nottingham Forest ut med nyheten om att Nottingham Forest sparkar tränaren. Santo har ”befriats från tjänsten som huvudtränare”, står det på klubbens hemsida. Nuno Espirito Santo har tränat klubben i två år.

The Telegraph-journalisten Jason Burt rapporterar att Ange Postecoglou är en kandidat till att ta över Premier League-klubben.