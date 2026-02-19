Klart: Saka förlänger med Arsenal

Bukayo Saka har skrivit på ett nytt långtidskontrakt med Arsenal.

Den engelske landslagsyttern stannar i klubben till sommaren 2031.

– För mig var det ett enkelt beslut, säger Saka till klubbens hemsida



Bukayo Saka har varit en av de viktigaste spelarna i Arsenal under Mikel Arteta. Nu står det klart att 24-åringen förlänger sitt kontrakt till 2031, vilket klubben bekräftar på sin hemsida.



– Det känns fantastiskt. Jag känner en enorm glädje över att fortsätta min resa i den här klubben. För mig var det ett enkelt beslut, säger Saka till klubbens hemsida och fortsätter:



– Den resan som jag har gjort, från där jag började till där jag är nu, och resan som laget också har gjort, är något speciellt. Jag tror att de kommande åren kommer att vara åren då vi tar det sista steget och kan vinna titlar och skriva historia för den här klubben. Vi är tillbaka där vi hör hemma och kämpar om allt.



Den här säsongen har yttern noterats för åtta mål och sju assist på 34 tävlingsmatcher. Totalt står han på 78 mål och 78 assist på 297 matcher för Arsenal.

I Englands herrlandslag i fotboll har Saka gjort 14 mål på 48 landskamper.