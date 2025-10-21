Jürgen Klopp gjorde succé i Liverpool.

Men det hade kunnat bli en annan engelsk klubb för den tyske tränaren.

Klopp säger, i podcasten Diary of a CEO, att Manchester United försökte plocka in honom.

Foto: Alamy

Jürgen Klopp tog Liverpool till en Premier League-titel och en Champions League-titel under sina nio år i klubben.

Redan innan Liverpool var han en av de hetaste tränarna på marknaden när han var med och tog Dortmund till bland annat två Bundesliga-titlar. Succén i Liverpool hade kunnat bli i Manchester United. Klopp berättar i podcasten Diary of a CEO att klubben kontaktade honom när han var i Tyskland.

– Året Sir Alex gick i pension (2013) kontaktade de mig. Det fanns en tid då de var intresserade. Vid den tiden var jag intresserad. Jag var ung, jag hade ett sensationellt lag i Dortmund. De tänkte nog: ”Vad gör han här?”, säger Klopp och fortsätter:

– (Manchester) United försökte. Men det var fel tidpunkt, fel ögonblick. Jag hade ett kontrakt med Dortmund och jag tänkte inte släppa någon. De ville ha en ny manager och jag var ett av flera alternativ, tror jag.

När tysken erbjöds jobbet var det en del saker som gjorde att han inte ville ta steget till ”The Red Devils”.

– Det fanns vissa saker i samtalen som jag inte gillade. Det fanns stora idéer. ’Vi ska få alla spelare vi vill ha, vi ska få honom och honom’, och jag satt bara där och tänkte att det inte var mitt projekt. Tajmingen var fel, men det var inte heller mitt projekt.

För närvarande har Klopp titeln Global Sports Director i Red Bull-gruppen.