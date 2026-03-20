Konaté utsatt för rasism: ”Det måste konfronteras”

Ibrahima Konaté har utsatts för rasism på sociala medier.

Nu har hans klubb, Liverpool, gått ut och fördömt händelserna.

”Sociala medier-företag måste ta ansvar och agera nu”, skriver de i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

”Liverpool FC är bestört och känner avsmak gällande de vidriga och avskyvärda rasistiska påhopp som har riktats mot Ibrahima Konaté på sociala medier”.

Så inleder Premier League-klubben sitt uttalande om de rasistiska påhopp som mittbacken Ibrahima Konaté har utsatts för på sociala medier.

Liverpool fortsätter sin kommuniké med att uppmana till förändring hos de stora sociala medie-plattformarna.

”Hela fotbollen måste stå enad och tydligt och kompromisslöst säga att det här inte tolereras. Enbart fördömande ord räcker inte. Sociala medier-företag måste ta ansvar och agera nu. De här plattformarna har makten, tekniken och resurserna för att förhindra sådana här övergrepp, men allt för ofta misslyckas de med att göra det. Att låta rasistiskt hat spridas okontrollerat är ett val – och det fortsätter skada spelare, familjer och gemenskaper i hela fotbollen”.

De meddelar vidare att man kommer att samarbeta med berörda myndigheter för att identifiera de som har utsatt Konaté för rasism.

”Den nuvarande situationen får inte tillåtas fortsätta. Den måste konfronteras, utmanas och utrotas. Inte i morgon, utan nu”, avslutar Liverpool.

Ibrahima Konaté har spelat för Liverpool sedan 2021 och har ett avtal som sträcker sig fram till sommaren.