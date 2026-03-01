TV: Lacroix i centrum när United vände och vann mot Palace

Maxence Lacroix blev först hjälte och sedan syndabock för Crystal Palace.

Han gjorde mål och orsakade sedan straff och fick rött kort.

Manchester United vände och vann 2–1.

Foto: Bildbyrån



Manchester United hamnade i en tuff situation tidigt i matchen när Lacroix nickade in 0–1 redan i fjärde minuten och gav Crystal Palace.



Ledningen stod sig till paus.

I början av andra halvlek förändrades matchen dramatiskt. Lacroix fällde Matheus Cunha i straffområdet, vilket efter VAR-granskning ledde till både straff och rött kort.

Bruno Fernandes satte straffen till 1–1 och kort därefter nickade Benjamin Sesko in 2–1 i sin första start under Michael Carrick.

United klättrar därmed upp på tredje plats i Premier League, på samma poäng som Aston Villa men med bättre målskillnad.



Segern var Michael Carricks sjätte på sju matcher.



