Cristhian Mosquera möter Viktor Gyökeres på träning varje dag.

Nu hyllar backen den svenska stjärnan.

– Viktor är en best, ett djur! Att träna med honom gör backar bättre, säger Masquera till den spanska tidningen Diario AS.

Foto: Bildbyrån

Backen Cristhian Mosquera anslöt till Arsenal i somras vilket även Viktor Gyökeres gjorde. De två nyförvärven möter varandra på träning. Att möta den svenska anfallaren är något som Mosquera uppskattar. I en intervju med den spanska tidningen Diario AS så hyllar backen sin svenska lagkamrat.

– Viktor är en best, ett djur! Att träna med honom gör backar bättre. Det fanns riktigt bra spelare i Valencia men att träna med den här typen av toppspelare är ett stort steg, säger Mosquera till tidningen.

Mosquera har spelat åtta matcher för Arsenal.