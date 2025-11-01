Liverpool bröt dystra trenden – Salah nådde 250 mål

Liverpool hade inte vunnit i Premier League sedan den 20:e september.

Efter lördagens match mot Aston Villa har man det.

Detta i en match där Mohamed Salah gjorde sitt 250:e mål för klubben.

Foto: Alamy

Med fyra raka förluster i Premier League tog Liverpool mot Aston Villa under söndagen. Då skulle Arne Slots manskap ta sin första seger i ligan sedan den 20:e september – då man besegrade Everton i derbyt.

I och med ledningsmålet på tilläggstid i den första halvleken nådde också Mohamed Salah en ny milstolpe i ”The Reds”. Detta då hans fullträff, som var en rejäl bjudning från Villa-keepern Emiliano Martinez, innebär att han har gjort 250 mål för klubben.

Det innebär att egyptiern endast har två spelare framför sig med fler mål i Liverpool. Detta i form av Ian Rush med sina 346 mål och Roger Hunt med sina 285.

I den andra akten skulle Ryan Gravenberch, en dryg kvart, in utöka hemmalagets ledning och säkra den första PL-segern på över en månad. Just nu är Liverpool trea i tabellen.

Alexander Isak var inte med i hemmalagets trupp. Victor Nilsson Lindelöf blev kvar på bänken hela matchen.