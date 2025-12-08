Manchester United med kross – Wolves fortsatt utan seger

Likaläge i paus.

I den andra halvleken gjorde sedan Manchester United processen kort med Wolverhampton.

Storklubben vann till slut med 4–1 på Molineux.

Foto: Bildbyrån

Manchester United fick en fin start mot Wolverhampton denna måndagskväll då Bruno Fernandes kunde stätta dit 1–0 i den 25:e minuten, detta trots att han halkade precis före målet.

Någon ledning i halvtid skulle dock inte bortalaget få gå in med, för på stopptid i den första halvleken kvitterade Wolves genom Jean-Ricner Bellegarde.

United fick sedan en fin start på den andra halvleken också då Bryan Mbeumo såg till att bortalaget återtog ledningen i den 51:a minuten och ungefär tio minuter senare utökade Mason Mount Uniteds ledning till 3–1.

Bortalaget var inte helt klara där dock, för i matchens slutskede fastställde Bruno Fernandes slutresultatet till 4–1 från straffpunkten.

I och med kvällens seger närmar sig United klubbarna på Champions League-platserna, samtidigt som Wolves alltjämt är jumbo och fortsatt är utan seger i Premier League.