Manchester United med kross – Wolves fortsatt utan seger
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Likaläge i paus.
I den andra halvleken gjorde sedan Manchester United processen kort med Wolverhampton.
Storklubben vann till slut med 4–1 på Molineux.
Manchester United fick en fin start mot Wolverhampton denna måndagskväll då Bruno Fernandes kunde stätta dit 1–0 i den 25:e minuten, detta trots att han halkade precis före målet.
Någon ledning i halvtid skulle dock inte bortalaget få gå in med, för på stopptid i den första halvleken kvitterade Wolves genom Jean-Ricner Bellegarde.
United fick sedan en fin start på den andra halvleken också då Bryan Mbeumo såg till att bortalaget återtog ledningen i den 51:a minuten och ungefär tio minuter senare utökade Mason Mount Uniteds ledning till 3–1.
Bortalaget var inte helt klara där dock, för i matchens slutskede fastställde Bruno Fernandes slutresultatet till 4–1 från straffpunkten.
I och med kvällens seger närmar sig United klubbarna på Champions League-platserna, samtidigt som Wolves alltjämt är jumbo och fortsatt är utan seger i Premier League.
Den här artikeln handlar om: