Manchester United räddade poäng på stopptid

Manchester United ställdes mot West Ham i Premier League.

Då räddade ”The Red Devils” en kvittering i den 96:e minuten.

Foto: Alamy

Michael Carrick har haft en drömstart som interimtränaren i Manchester United. Engelsmannen hade tagit laget till fyra raka segrar i ligan och under tisdagen ställdes de mot bottenlaget West Ham United.

Den första halvleken förblev mållös men i matchminut 50 chockade West Ham när Tomas Soucek satte 1–0. Kvarten senare lyckades Casemiro kvittera men målet dömdes bort för offside.

West Ham såg ut att ta en trepoängare men i den 96:e minuten kunde inbytte Benjamin Sesko rädda United från en förlust. Slovenen satte 1–1 efter ett läckert volley-avslut.

– Hjärtesorg för West Ham. Det var en näst intill fläckfri prestation. Man Utd har återigen visat sin ”säg aldrig dö”-attityd under Carrick, säger Sky Sports-reportern William Bitibiri.

Matchen slutade 1–1 och Michael Carrick har fortfarande inte förlorat som tränare i United.





