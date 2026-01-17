Manchester United starkast i derbyt – Haaland utbytt mållös

Manchester är rött denna lördagseftermiddag.

Bryan Mbeumo och Patrick Dorgu blev stora derbyhjältar på Old Trafford.

Foto: Bildbyrån

Det vankades stormöte i Premier League denna lördag då Manchester United tog emot Manchester City.

Hemmalaget började bäst på Old Trafford och redan under de inledande minuterna så var man nära att ta ledningen, detta då Harry Maguire nickade i ribban.

United fortsatt att styra och ställa under den första halvleken och hemmalaget hade faktiskt bollen i mål vid två tillfällen, men båda målen dömdes bort för offside efter VAR-granskning och i halvtid var ställningen 0–0.

20 minuter in i den andra halvleken skulle det dock bli ändring på det.

I den 65:e minuten satte nämligen Bryan Mbeumo dit det förlösande 1–0-målet och ungefär tio minuter senare utökade Patrick Dorgu hemmalagets ledning till 2–0.

Ett Manchester City utan Erling Haaland, som byttes ut med tio minuter kvar, försökte forcera, men United försvarade sig väl och 2–0 blev slutresultatet.

United hade en tredje boll i mål via Mason Mount på stopptid, men även det målet dömdes bort för offside.