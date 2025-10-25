TV: Manchester United tog tredje raka segern

Manchester United besegrade Brighton hemma på Old Trafford med 4–2.

Andra målet föll olyckligt via Yasin Ayari, som såg bollen ändra riktning in i mål.

Manchester United jagade tre poäng hemma mot Brighton & Hove Albion efter att nyligen ha vunnit mot Liverpool på Anfield.

United tog ledningen efter 24 minuter genom nyförvärvet Matheus Cunha, som placerade in 1–0 och firade sitt första mål på nio matcher. Ledningen utökades sedan till 2–0 när Casemiro sköt via Yasin Ayari, vilket gav bollen en olycklig riktning in i mål.



61:a minuten utökade United då Bryan Mbeumo gjorde 3-1, det innan Danny Welbeck reducerade för bortalaget och Charalampos Kostoulas gjorde 3-2.



I matchens slutskede, i den 97:e minuten gjorde Mbeumo sitt andra mål för kvällen.



Matchen slutade 4-2 till Manchester United.