Matchhjälten Haaland: ”Vi är fortfarande med i racet”

Manchester City är minst sagt med i jakten på Premier League-titeln.

Detta till stor del tack vare Erling Haalands segermål mot Arsenal under söndagen.

– Om inte vann matchen skulle det i princip vara över, förklarar norrmannen för BBC.

Foto: Bildbyrån

Efter en mycket spännande seriefinal mellan Manchester City och Arsenal lever kampen om Premier League-titeln i högsta grad.

Efter Erling Haalands 2-1-mål i den andra halvleken skiljer det endast tre poäng mellan ”The Gunners” och City, som har en match mindre spelad.

Hade Pep Guardiolas lag inte vunnit på Etihad i dag hade dock krävts mycket för att Arsenal inte skulle ta sin första PL-titel sedan 2004. Det var matchhjälten Haaland varse om.

– Alla visste att om vi förlorade eller inte vann matchen så skulle det i princip vara över. Nu är vi fortfarande med i racet. Omklädningsrummet före matchen var lugnt eftersom vi visste vad vi behövde göra, med tanke på ligacupfinalen och Chelsea-matchen. Vi måste fortsätta bygga vidare och ta det steg för steg, eftersom det är en ny match redan på onsdag, sade han till BBC efter matchen.

Kring det faktum att City knep viktorian under söndagen säger han:

– Titta på duellerna, titta på energin vi använde, titta på stämningen. Det var fantastiskt. Alla vet hur mycket jag gillade det. Det var en bra seger.

Slutligen förtäljer norrmannen att hans mamma tog del av matchen och hans segermål.

– Mamma kommer alltid att titta. Jag hoppas hon är stolt – för jag är stolt över henne, avslutar han.