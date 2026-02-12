Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Missräkning för Arsenal och Gyökeres

Author image
Casper Nordqvist
Reporter
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Serieledande Arsenal lyckades inte besegra Brentford på bortaplan under torsdagskvällen.
Viktor Gyökeres blev mållös i 1-1-matchen.

Foto: Bildbyrån

De leder fortsatt Premier League, men gapet ner till Manchester City har minskat efter att tabelltvåan i går slog Fulham med klara 3-0 medan Arsenal nu i kväll inte lyckades besegra Brentford på bortaplan.

Ner till City är det nu fyra poäng med tolv omgångar kvar att spela.

Torsdagskvällens match slutade 1-1 där Arsenal öppnade målskyttet genom Noni Madueke efter timmen spelad, men tio minuter senare var det kvitterat från Brentfords Keane Lewis-Potter.

Viktor Gyökeres spelade hela matchen men förblev alltså mållös.

Brentford ligger sjua i Premier League, två poäng bakom sexan Liverpool.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt