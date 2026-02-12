Missräkning för Arsenal och Gyökeres
Serieledande Arsenal lyckades inte besegra Brentford på bortaplan under torsdagskvällen.
Viktor Gyökeres blev mållös i 1-1-matchen.
De leder fortsatt Premier League, men gapet ner till Manchester City har minskat efter att tabelltvåan i går slog Fulham med klara 3-0 medan Arsenal nu i kväll inte lyckades besegra Brentford på bortaplan.
Ner till City är det nu fyra poäng med tolv omgångar kvar att spela.
Torsdagskvällens match slutade 1-1 där Arsenal öppnade målskyttet genom Noni Madueke efter timmen spelad, men tio minuter senare var det kvitterat från Brentfords Keane Lewis-Potter.
Viktor Gyökeres spelade hela matchen men förblev alltså mållös.
Brentford ligger sjua i Premier League, två poäng bakom sexan Liverpool.
