Missräkning för Arsenal och Gyökeres

Serieledande Arsenal lyckades inte besegra Brentford på bortaplan under torsdagskvällen.

Viktor Gyökeres blev mållös i 1-1-matchen.

Foto: Bildbyrån

De leder fortsatt Premier League, men gapet ner till Manchester City har minskat efter att tabelltvåan i går slog Fulham med klara 3-0 medan Arsenal nu i kväll inte lyckades besegra Brentford på bortaplan.

Ner till City är det nu fyra poäng med tolv omgångar kvar att spela.

Torsdagskvällens match slutade 1-1 där Arsenal öppnade målskyttet genom Noni Madueke efter timmen spelad, men tio minuter senare var det kvitterat från Brentfords Keane Lewis-Potter.

Viktor Gyökeres spelade hela matchen men förblev alltså mållös.

Brentford ligger sjua i Premier League, två poäng bakom sexan Liverpool.