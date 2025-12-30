TV: Missräkning för United – kryssade mot Wolves

Manchester United avslutade året med ett 1–1-resultat hemma mot Premier League-jumbon Wolverhampton.

Missräkning för hemmalaget som hade chans att ta över fjärdeplatsen.

Foto: Bildbyrån

I årets sista match för Manchester United tog laget emot Premier League-jumbon Wolverhampton.



Mason Mount fanns inte med i matchtruppen den här gången, istället klev Joshua Zirkzee in från start.



Det var en händelsefattig inledning i matchen. Men i den 27:e minuten fick publiken vakna till. Joshua Zirkzee tog sig fram utanför Wolverhamptons straffområde, skapade sig ett skottläge och avlossade ett avslut som styrdes via en försvarare och letade sig in i mål till 1–0.



United såg ut att gå från den första halvleken i ledning men på tilläggstid i den första halvleken slog Wolverhampton till. Ladislav Krejci nådde högst på en hörna och nickade in kvitteringen till 1–1, vilket också blev slutresultatet.



Resultatet var en missräkning för United som hoppats kunna avsluta året med tre poäng mot tabelljumbon för att ta över fjärdeplatsen i tabellen.

Startelvor:



Manchester United: Lammens – Shaw, Heaven, Martínez – Dalot, Casemiro, Ugarte, Dorgu – Zirkzee, Cunha – Sesko.



Wolverhampton: Sá – Doherty, Mosquera, Krejci, Bueno – Tchatchoua, João Gomes, Mané – Hwang, Arias, Arokodare.