Obi Mikels kritik mot Arsenal: ”De vinner fult”

Den tidigare Chelsea-spelaren John Obi Mikel riktar skarp kritik mot Arsenals spel på fasta situationer.

I en intervju i radioprogrammet talkSPORT hävdar han att laget använder sig av otillåtna metoder.

– Det är löjligt… de vinner fult, säger den tidigare mittfältaren.

Foto: Bildbyrån



Arsenal har gjort 21 mål på fasta situationer i Premier League den här säsongen, vilket är flest av alla lag. Samtidigt leder laget ligan och är på väg mot sin första ligatitel på över 20 år.



I radioprogrammet talkSPORT går John Obi Mikel hårt åt Arsenal och deras hörntaktik.

– Det är löjligt… de vinner fult, säger den tidigare mittfältaren.

Mikel menar att Arsenal utnyttjar situationer i straffområdet genom att blockera målvakter och hålla fast motståndare.

– Först och främst hindrar de målvakten och nu har börjat hålla fast spelare. När de mötte oss (Chelsea) höll Declan Rice fast en spelare. Han höll fast honom så att han inte kunde hoppa. Hur kan domaren inte se det?

Även tv-experten Chris Sutton har riktat kritik mot lagets spelstil och kallat Arsenal för en möjlig ”fulaste Premier League-vinnare”.