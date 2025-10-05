Oklar frånvaro: Ekdal inte med i Burnleys trupp

Hjalmar Ekdal har varit given i Burnleys startelva hela säsongen – men mot Aston Villa fanns svensken plötsligt inte ens med i truppen.

Enligt uppgifter är han inte skadad.

Foto: Bildbyrån

Hjalmar Ekdal, som startat samtliga matcher för Burnley i Premier League den här säsongen, saknades plötsligt i truppen mot Aston Villa.

När laguppställningen offentliggjordes på söndagen noterades svensken som utanför matchtruppen – något som väckte förvåning bland fansen.

Enligt Burnley Express är Ekdal inte skadad, men klubben har inte lämnat någon förklaring till beslutet.

I hans ställe finns istället Axel Tuanzebe med i truppen.