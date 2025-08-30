Oro inför VM-kvalet – Gudmundsson tvingades kliva av

Gabriel Gudmundsson klev av skadad i Leeds möte mot Newcastle.

Bilderna väcker oro inför det stundade VM-kvalet där landslaget samlas nästa vecka.

Gabriel Gudmundsson tvingades halta av planen i slutskedet av 0–0-matchen mellan Leeds och Newcastle. Efter en tuff duell satte han sig ned och höll sig mot utsidan av höger knä eller lår, och fick medicinsk hjälp innan han lämnade planen med smärta.

Situationen väcker oro inför det svenska landslaget, som samlas för VM-kval nästa vecka.



Landslagsförsvararen är uttagen till truppen, och förbundskapten Jon Dahl Tomasson får nu vänta och se hur skadan påverkar hans möjligheter att spela i de kommande matcherna.