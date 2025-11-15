Oroväckande bilder för Arsenal – Gabriel skadad
Brasilien ställdes mot Senegal i en vänskapsmatch.
Då tvingades Arsenals Gabriel bytas ut efter att tagit sig för ljumsken.
Arsenals mittbacksstjärna Gabriel har dragits med lårskador tidigare. I Brasiliens vänskapsmatch mot Senegal tvingades Gabriel kliva av efter dryga timmen.
Brassens sågs ta sig för ljumsken samtidigt som han traksade av planen.
– Dåliga nyheter för Arsenal-fansen. Han lämnade just planen skadad. Vi vet inte hur allvarlig skadan är än. Han haltade. Det såg ut som en muskelskada i ljumsken men vi är inte säkra än. Vi har ingen officiell bekräftelse från Brasilien, säger Sky Sports-kommentatorn Natalie Gedra.
Gabriel har spelat samtliga matcher för Arsenal den här säsongen i ligan.
Arsenal ställs mot Tottenham den 23 november i Premier League.
