Oroväckande bilder för Arsenal – Gabriel skadad

Brasilien ställdes mot Senegal i en vänskapsmatch.

Då tvingades Arsenals Gabriel bytas ut efter att tagit sig för ljumsken.

Foto: Alamy

Arsenals mittbacksstjärna Gabriel har dragits med lårskador tidigare. I Brasiliens vänskapsmatch mot Senegal tvingades Gabriel kliva av efter dryga timmen.

Brassens sågs ta sig för ljumsken samtidigt som han traksade av planen.

– Dåliga nyheter för Arsenal-fansen. Han lämnade just planen skadad. Vi vet inte hur allvarlig skadan är än. Han haltade. Det såg ut som en muskelskada i ljumsken men vi är inte säkra än. Vi har ingen officiell bekräftelse från Brasilien, säger Sky Sports-kommentatorn Natalie Gedra.

Gabriel har spelat samtliga matcher för Arsenal den här säsongen i ligan.

Arsenal ställs mot Tottenham den 23 november i Premier League.