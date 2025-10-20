Profilen: ”Salah borde inte vara garanterad”

Liverpool har förlorat fyra matcher på rad.

Nu kritiseras även lagets stjärna Mohamed Salah.

– Vi är i ett skede nu med Mo Salah där han inte borde spela varje match, säger förre Liverpool-spelaren Jamie Carragher till Sky Sports.

Foto: Alamy

De regerande Premier League-mästarna Liverpool har det tufft. på de senaste fem matcherna har det blivit fyra förluster där den senaste kom mot Manchester United.

Liverpools stjärna Mohamed Salah byttes ut i den 85:e minuten och efter matchen anser den förre Liverpool-spelaren Jamie Carragher att han inte borde starta.

– Vi är i ett skede nu med Mo Salah där han inte borde spela varje match, det borde inte vara så att ’han är förstanamnet på laguppställningen, säger han till Sky Sports.

– Men jag tycker att i bortamatcherna och när man hjälper sin ytterback, så tycker jag inte att Salah borde starta varje match just nu, särskilt inte på bortaplan, med den formen han är i.

Om Salah skulle bänkas tycker inte Carragher att egyptiern ska någon synpunkt på det.

– Jag tror inte att Mo Salah är i någon position att klaga om han blir borta från en av de två kommande bortamatcherna.