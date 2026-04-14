Rasar efter utvisningen: ”Inte aggressivt”
Lisandro Martinez drog Dominic Calvert-Lewin i håret – och fick rött kort.
Manchester Uniteds tränare Michael Carrick tycker att det är för hårt.
– Det är chockerande, säger Carrick enligt Sky Sports.
Manchester United hade en tuff match mot Leeds. Efter ett tvåmålsunderläge åkte mittfältsstjärnan Lisandro Martinez på ett rött kort. Argentinaren drog Leeds-anfallaren Dominic Calvert-Lewin i håret och domaren valde att visa ut honom.
Uniteds tränare Michael Carrick tycker att domarens beslut var alldeles för hårt.
– Det är inte ett drag, det är inte ett ryck, det är inte aggressivt, han rör vid det och blir utvisad, säger Carrick enligt Sky Sports.
– Han tappar balansen på grund av det, han rör halvt vid bakhuvudet vilket gör att tofsen åker ut och får håret att se ut som – jag vet inte ens hur det ser ut.
Matchen slutade 2–1 till Leeds.
