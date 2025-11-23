Rogers matchhjälte för Villa – vände och vann mot Leeds

Aston Villa vann mot Leeds i Premier League.

Matchhjälte blev Morgan Rogers med dubbla kassar.

Foto: Bildbyrån

Under söndagen ställdes Aston Villa mot, nykomlingarna inför säsongen, Leeds. Inför matchen stod det klart att Gabriel Gudmundsson startar för Leeds.

Matchen inleddes med ett tidigt mål av Leeds genom Lukas Nmecha i den åttonde minuten då Gudmundsson skarvade bollen till Nmecha på hörna.

I den andra halvleken svarade Aston Villa genom Morgan Rogers. Engelsmannen nöjde sig inte där utan med dryga kvarten kvar satte han 2–1-målet till Villa som vann mötet.

Segern innebär att Villa går upp på en fjärdeplats i tabellen.