Ronaldos kritik mot United: ”Inte på rätt spår”

Cristiano Ronaldo är missnöjd med sin gamla klubb Manchester United.

Den portugisiska ikonen anser att mycket måste förändras.

– Inte bara om tränaren och spelarna, enligt min mening, säger han i programmet Piers Morgan Uncensored.

Manchester United har de senaste åren inte hittat rätt. Flera tränare har fått byta av varandra och förra säsongen slutade de på 15:e plats i ligan.

I en intervju i programmet Piers Morgan Uncensored berättar, den förre United-stjärnan och storstjärnan, Cristiano Ronaldo om vad han tycker om klubben.

–Jag är ledsen på grund av klubben, det är en av de viktigaste klubbarna i världen, och en klubb som jag fortfarande har i mitt hjärta av uppenbara skäl, säger Ronaldo.

Han menar att United inte har en tillräckligt stark spelartrupp och att de måste lyssna på ”de smarta människorna” för att styra om skutan.

– Man måste följa de intelligenta människorna, smarta människorna, för att skapa en bas för framtiden, precis som Manchester United har gjort för så många år sedan, säger han och nämner ett gäng spelare:

– Nicky Butt, Gary Neville, Roy Keane, David Beckham, de blev stora spelare. Manchester United har ingen struktur just nu.

”Jag älskar den klubben”

Ronaldo representerade United under två sejourer. 2003 till 2009 och 2021 till 2022. Portugisen vurmar fortfarande för sin gamla klubb.

– Jag älskar den klubben. Men vi måste alla vara ärliga och se själva och säga: Lyssna, de är inte på rätt spår. Så de behöver förändras och det handlar inte bara om tränaren och spelarna, enligt min mening.

Manchester United ligger för närvarande på en åttondeplats i Premier League-tabellen.