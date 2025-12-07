TV: Rutter räddade Brighton – kvitterade på stopptid

West Ham United såg ut att ta en viktig seger.

Då räddades Brighton av Georginio Rutter.

Fransmannen kvitterade på stopptid för hemmalaget.

Foto: Bildbyrån

Brighton tog emot West Ham United denna söndag i Premier League.

Det var en jämn historia som utspelade sig på Falmer Stadium i Brighton, men när Jarrod Bowen satte dit 1–0 till bortalaget med dryga kvarten kvar trodde någon många att han skulle bli hjälte.

Brighton pressade på för ett kvitteringsmål och hemmalaget skulle även få in bollen, även om det dröjde ett tag.

I den 91:a minuten kom dock det förlösande kvitteringsmålet, detta då Georginio Rutter satte dit 1–1 från nära håll. Målet granskades för en hands på anfallaren, men efter VAR-granskning så godkändes det.

Båda lagen skapade sedan ett par chanser för att avgöra matchen, men några fler mål bjöds det inte på i Brighton denna söndagskväll.