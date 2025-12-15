Så mycket kan Liverpool förlora vid Salah-affär

Mohamed Salah ryktas bort från Liverpool.

Men en försäljning i vinter kan bli en stor förlust för klubben.

Enligt CIES Football Observatory ligger hans värde ”bara” på 30 miljoner pund.

Foto: Alamy

Mohamed Salah riktade kritik mot Liverpool efter att ha blivit petad flera matcher i rad. Samtidigt blossade det upp rykten om att flera saudiska klubbar var intresserade av honom och är villiga att värva honom i vinter.

– Mohamed Salah är välkommen i den saudiarabiska ligan, men det är klubbarna som ansvarar för att förhandla med spelare, sa Saudi Pro Leagues vd Omar Mugharbel förra veckan.

Enligt analysföretaget CIES Football Observatory har egyptierns värde sjunkit. I december värderas Salah till 30 miljoner pund, vilket motsvarar ungefär 373 miljoner kronor. Om han säljs för den summan blir det en förlust för Liverpool som värvade honom för nästan 37 miljoner pund från Roma 2017– vilket innebär en skillnad på drygt sju miljoner pund.

Dessutom uppgav Sky Sports 2023 att saudiska Al-Ittihad har lagt ett bud 150 miljoner pund (drygt 1,8 miljarder kronor) på 33-åringen.

Mohamed Salah noteras för fem mål och fyra assist på 20 tävlingsframträdanden den här säsongen. Kontraktet med Liverpool sträcker sig till sommaren 2027.