Antoine Semenyo ryktas bort från Bournemouth.

Något Gahans förbundskapten Otto Addo också tror.

– Naturligt för honom att ta nästa steg, säger han till The Athletic.

Foto: Alamy

Antoine Semenyo har varit en av Bournemouths utmärkande spelare den här säsongen i Premier League. Ghananen fick en flygande start på säsongsinledningen och noteras för sex mål och tre assist på 14 matcher.

Sedan tidigare har Semenyo ryktats bort till flera storklubbar som Manchester United, Manchester City, Liverpool och Tottenham.

Ghanas förbundskapten Otto Addo tror bara att det är en tidsfråga innan Semenyo lämnar ”The Cherries”.

– Han har gjort det väldigt bra i Bournemouth, men med all respekt för Bournemouth och vad de gör är det väl naturligt för honom att ta nästa steg, säger Otto Addo till The Athletic.

Semenyo som representerar Ghanas landslag missar Afrikanska mästerskapen i vinter. Otto Addo menar att ett eventuell hett transferfönster inte kommer att påverka.

– Oavsett om det är på vintern eller sommaren är det en avgörande fråga, men det kommer inte att göra någon skillnad för oss. Jag ser fram emot att han visar mer av vad han kan för världen.

Semenyos kontrakt med Bournemouth sträcker sig till sommaren 2030.