Semenyo talar ut om ryktena: ”Jag är inte omedveten”

Antoine Semenyo gör succé i Bournemouth och kopplas ihop med flera klubbar.

Nu berättar ghananen om ryktena och framtiden.

– Jag njuter av min fotboll här, säger han till Sky Sports.

Foto: Alamy

Bournemouth har fått en smakstart på säsongen i Premier League. Efter nio omgångar ligger laget på en andraplats i tabellen.

En av stjärnorna är den offensive pjäsen Antoine Semenyo som hittills gjort sex mål och tre assist på nio matcher för ”The Cherries”. Samtidigt har 25-åringen kopplats ihop med flera storklubbar den senaste tiden och talar nu ut om ryktena.

– Jag tänker inte på det för mycket. Jag försöker vara närvarande så mycket jag kan. Man ser nyheterna hela tiden, jag ser dem också, jag är inte omedveten, men jag försöker hålla mig fokuserad, säger han till Sky Sports.

Hans nuvarande fokus är att bidra till laget.

– Jag njuter av min fotboll här. Om jag inte gör mål försvinner allt det där. Jag försöker vara närvarande, göra mitt bästa för laget, göra mål och vad som än händer i framtiden så händer det.

Han medger att det fanns diskussioner att lämna klubben i somras i samband med spelartapp som Milos Kerkez.

– När de alla lämnade fanns det mycket intresse och diskussioner fram och tillbaka med klubben.

Bournemouth ställs härnäst mot Manchester City på söndag klockan 17.30.