Shaw bemöter United-ikonens kritik: ”Han hade rätt”

Luke Shaw sågades av den förre Manchester United-ikonen Roy Keane efter derbyförlusten mot Manchester City.

Nu svarar den 30-årige vänsterbacken på kritiken.

– Självklart gör det ont, men det är en del av att vara fotbollsspelare att få kritik, säger han enligt Manchester Evening News.

Foto: Bildbyrån

Det var efter Manchesterderbyt för två helger sedan som Luke Shaw, 30, sågades av Manchester United-ikonen Roy Keane.

Då skyllde den förre storspelaren Shaw för Phil Fodens mål och Keane menade även att 30-åringen ”kommit undan med mord i åratal”, i form av sämre prestationer.

Nu svarar Luke Shaw på kritiken, som han till viss del är beredd att instämma kring.

– Jag vet att folk har åsikter och man får acceptera det. Han har mycket erfarenhet och han är en av de bästa lagkaptenerna som Manchester United har haft. Självklart gör det ont, men det är en del av att vara fotbollsspelare att få kritik. Jag tycker också att han hade rätt, säger Shaw enligt Manchester Evening News och fortsätter:

– Jag spelade inte på min nivå förra veckan och jag behöver inte höra det från Roy Keane. Jag visste om det efter matchen, men det gör såklart ont. Det viktigaste är att jag vet hur bra jag kan vara och det vet managern om, precis som andra tränare har vetat om det.

”Jag förstår kritiken, lyssnar och går vidare”

Vidare berättar Shaw att han fortsatt tror att han kan hålla en hög nivå i världens bästa liga, Premier League.

– Jag har hela tiden varit en del av laget och spelat, så det måste finnas något som tränarna ser som gör att de tror på mig. Jag blir inte yngre och jag har haft många upp- och nedgångar, men det handlar om att hålla en hög nivå kontinuerligt.

– Jag känner därmed att förra veckan var smärtsam för mig, då jag vet att jag inte spelade på min nivå. Jag förstår kritiken, lyssnar och går vidare, avslutar Shaw.

Totalt sett står Luke Shaw noterad för spel i 292 matcher med Manchester United, som vann mot Chelsea under helgen som var.











